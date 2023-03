Os operadores do transporte alternativo começaram nesta sexta-feira, 24/3, a assinar novos contratos provisórios visando a regulamentação dos atuais micro-ônibus do modal. O contrato deve vigorar até que seja realizada a licitação para o novo modal, denominado Complementar, a ser implementado na cidade em substituição aos atuais sistema alternativo e executivo.

Atualmente, 157 operadores do modal alternativo estão aptos a firmar os contratos, após recadastramento promovido pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) em que houve inspeção dos veículos e entrega de documentação obrigatória como pré-requisito para continuar no sistema.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, explicou a importância de firmar os atuais contratos. “A legislação determinou que quem fez o cadastramento vai poder fazer este serviço temporário, enquanto ocorre a licitação do sistema Complementar. Dos 259 alternativos que estavam circulando, demos prazo para encerrar o cadastramento em 18 de abril. A partir desta data, não será mais admitido a inclusão de novos alternativos. Até o momento, 157 estão aptos a continuar no sistema e são estes que estão recebendo autorização, por meio do contrato, para operar como alternativo”, explicou.

Paulo Henrique Martins destacou que vão ficar circulando apenas os aptos a operar com a devida autorização. “É positivo porque sabemos exatamente quem está operando, pois os autorizados receberão um selo do IMMU, informando que o veículo passou pela triagem. E quem não passar pela triagem, terá o validador excluído do sistema”, frisou.

Após a assinatura de contrato com os alternativos, o IMMU irá firmar contratos provisórios com os executivos.