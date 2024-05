A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) e a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed), reabrem matrículas para escolarização de adultos, a partir dos 35 anos, e pessoas idosas. As matrículas vão até o dia 31 de maio, as vagas são para o turno matutino.

O programa é realizado em parceria com o Centro Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa (Cemeapi), vinculado à Semed. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, em quatro horas diárias.

O reitor da FUnATI, Euler Ribeiro, reforça a importância da educação e capacitação de adultos e idosos. “É um ótimo projeto que educa pessoas que não tiveram a oportunidade de estar em sala de aula. O aprendizado é importante em todas as fases da vida e, com esse projeto, as pessoas podem aprender a ler, escrever, além de outras práticas educacionais”, afirma.

Ainda de acordo com o reitor, o programa oferece o aprendizado que vai desde o 1° ao 5° ano do ensino fundamental, modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), a duração total do curso é de três anos, conforme o cronograma da rede municipal de ensino.

Para matrícula, os interessados devem entrar em contato via WhatsApp pelo número (92) 98119-9654 e enviar carteira de identidade, comprovante de residência e telefones para contato.