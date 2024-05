O prefeito de Manaus David Almeida (Avante) sancionou lei que obriga organizadores de eventos em locais abertos ao público a realizar coleta seletiva de resíduos sólidos. A sanção foi publicada nesta semana no Diário Oficial do Município.

O Projeto de Lei é de autoria do vereador Allan Campelo e foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), em abril deste ano, após dois anos de sua proposição. A proposta foi subscrito pelos vereadores Caio André (União Brasil), Márcio Tavares (Republicanos) e William Alemão (Cidadania).

Os organizadores do evento tem um prazo de 24 horas do fim do evento para realizar a coleta e, em caso de descumprimento, poderá sofrer advertência e multa de cem Unidades Fiscais do Município (UFMs), dobrando em cada reincidência.

Para os efeitos da Lei, são considerados como resíduos sólidos: latas, lacres de latas, garrafas pet, tampas de garrafas, copos, lacres de copos, materiais plásticos, ferro, cobre, metais, eletrônicos, papéis, papelão e vidro.