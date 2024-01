No último Domingo, a Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, brindou os moradores e visitantes gostam da Praia Grande, com o aguardado evento "Esquenta Ornamental". Esta celebração é o prelúdio do grandioso Festival do Peixe Ornamental de Barcelos 2024 a ser realizado de 08 a 12 de fevereiro.

Os finais de semana se enchem de música e performances, com destaque para os incríveis talentos presentes nas Agremiações e Associações folclóricas Acará-Disco e Cardinal. Uma oportunidade ímpar para os artistas locais brilharem, ao lado de comerciantes e vendedores ambulantes, aquecendo a economia dos bairros e fortalecendo os laços comunitários.

Este evento, promovido pela Prefeitura Municipal de Barcelos, sob a liderança do incansável Prefeito Edson Mendes, conta com o apoio incondicional do Secretário Sérgio Caldas e da dedicada Secretaria Municipal de Cultura, representada por Rosângela Melgueiro.

A iniciativa visa, acima de tudo, a valorização dos artistas e bandas locais, proporcionando um espaço privilegiado para que possam mostrar todo o seu talento. Além disso, destaca os peixes Cardinal e Acará Disco, símbolos da riqueza cultural que envolve o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos.

Venha fazer parte deste espetáculo! Prestigie o XXVIII Festival do Peixe Ornamental de Barcelos/2024 e encante-se com a diversidade cultural e artística que nossa amada cidade tem a oferecer. 🐠✨

Confira algumas fotos desse dia incrível abaixo. ⬇️