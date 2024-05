Na tarde deste domingo (19), o nome da personalidade da internet Valéria Almeida foi parar nos Trending Topics do Twitter novamente. Ao clicar no nome de Valéria, muitas pessoas estão sugerindo buscar por “J’Adore” de Valéria Almeida no Spotify. Quando as pessoas clicam, a música começa a tocar e o vídeo da música começa a ser reproduzido em looping.

O curioso é que o vídeo não tem nada a ver com a música. Na verdade, é um vídeo pornô gay dos atores Filou Fit e Ossanjurjo.

Valéria Almeida se tornou conhecida na internet por se apresentar como “cover da Selena Gomez”, ao longo dos anos ela gravou músicas e se transformou uma espécie de meme. Frequentemente, internautas fazem referência a ela como uma forma de deboche.

