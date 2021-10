Avalie o post

A Rádio Comunitária Rio Negro 87,9 FM, já está no ar novamente. A emissora estava com 69 dias sem transmissão, desde 23 de agosto, quando deu problema técnico no transmissor da emissora.

De acordo com a diretoria, a rádio está em fase de testes e que a programação voltará ao normal após este feriadão.

Para quem está fora de Barcelos, também poderá ouvir a Rádio Rio Negro FM FM aqui no site Barcelos na NET ou pelo APLICATIVO MULTI PLATAFORMA da Rádio Web Barcelos na NET! Funciona em IOS, Android e Windows. Rápido e Seguro para seu Smartphone e Iphone Computador etc..