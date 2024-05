A maioria do eleitorado manauara não se identifica com campos ideológicos de Direita ou de Esquerda e prefere que o próximo prefeito de Manaus seja um político independente de líderes que representam esses campos. É o que mostra o estudo Quaest sobre o cenário eleitoral em Manaus contratado pelo RealTime1.

Questionados sobre como se definem (politicamente), 36% dos entrevistados disseram que não são “nem de um lado e nem de outro”.

Outros 20% disseram que não têm uma ideologia política definida.

Outros 9% dos entrevistados disseram que têm uma tendência mais à direita do espectro político. Outros 17% se declaram Bolsonaristas, portanto, aliados de um político de direita.

Como eleitores se definem politicamente pesquisa Quaest (Foto: Reprodução)

No outro campo ideológico, 5% dos entrevistados se identificaram com uma tendência mais de esquerda e 10% se definiram como Lulista/Petista. No entanto, os eleitores considerados de direita (17%) superam os da esquerda (10%), porém, ainda longe dos eleitores que se dizem centristas ou não têm uma ideologia definida.

Preferência por prefeito independente

Essa postura centrista do eleitorado manauense também é captada quando a pesquisa pergunta se o eleitor gostaria que o próximo prefeito de Manaus fosse: “Independente”, “Aliado de Bolsonaro” (político identificado com a Direita) ou “Aliado de Lula” (político identificado com a esquerda).

A maioria dos entrevistados, 40%, preferem um prefeito independente, contra 32% que prefere um prefeito aliado de Bolsonaro e 24%, um prefeito aliado de Lula.

Preferências dos eleitores sobre os candidatos pesquisa Quaest (Foto: Reprodução)

Dados da Pesquisa Quaest

A pesquisa Quaest foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número AM 07730/2024 e entrevistou 1.002 eleitores de Manaus. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro estimada é de 3,1% para mais ou para menos.

