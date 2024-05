O processo de produção dos sabonetes envolveu várias etapas, desde a coleta do material vegetal até a realização de ensaios antimicrobianos em laboratório.

Sabonetes ecológicos com propriedades antimicrobianas, capazes de combater microrganismos encontrados no ambiente escolar foram criados por estudantes do 2º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Maria da Luz Calderaro em Manaus.

Na criação do sabonete foi utilizado o extrato da planta medicinal Piper aduncum, também conhecida como “pimenta-de-macaco”.

Sob a orientação do professor Leandro Pereira França, especialista em Biologia e Química da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), os estudantes exploraram os conceitos de química, biologia e microbiologia para entenderem a eficácia dos sabonetes ecológicos que estavam desenvolvendo.

O projeto foi realizado realizado em parceria com o laboratório de Ciência da Escola e Química de Produtos Naturais da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), proporcionou aos alunos uma oportunidade única de aplicar teorias em práticas concretas.

Produção do sabonete

O processo de produção dos sabonetes envolveu várias etapas, desde a coleta do material vegetal até a realização de ensaios antimicrobianos em laboratório. Os extratos hidroalcoólicos e aquosos da pimenta-de-macaco apresentaram atividade antimicrobiana, eliminando microrganismos após 24 horas de exposição.

“Diante desse resultado positivo, elaboramos por meio do nosso projeto um sabonete ecológico à base desses extratos da planta, com o objetivo de ser distribuído aos funcionários da escola para a higienização das mãos antes da preparação da merenda escolar”, comemora o professor.

Além dos benefícios práticos, o projeto contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, ampliando seus conhecimentos sobre produtos vegetais e proporcionando uma valiosa experiência na participação de um projeto de iniciação científica júnior na escola.

