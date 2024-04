A Secretaria Municipal de Turismo finalizou a inserção de dados no sismapa, programa do Ministério do Turismo.

A ação tem o objetivo de atrair investimentos para o setor do turismo no município, através de convênios nas esferas Estaduais e Federais, e garantiu Barcelos como um dos 26 Municípios do Amazonas dentro do Mapa do Turismo brasileiro.

A Secretária Municipal de Turismo Patrícia Araújo, ressalta a importância dessa ação para impactos positivos do turismo no município, visando o fortalecimento do setor e o desenvolvimento de políticas públicas ao Turismo local, tendo tanto o município de Barcelos quanto o Conselho Municipal de Turismo reconhecidos nacionalmente.

Agradecemos ao apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos, em nome do Prefeito Edson Mendes, e da Secretaria Municipal de Finanças, Secretário Sérgio Caldas.