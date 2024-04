Um homem, não identificado, foi jogado de um carro em movimento na rua Teodoreto Souto, no Centro de Manaus, na madrugada desta segunda-feira (8). A vítima apresentava sinais de violência e ficou agonizando no chão até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações dos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi espancada por criminosos antes de ser abandonada na via. Em imagens feitas por moradores da área e divulgadas nas redes sociais, o homem aparece com ferimentos na cabeça.

Ao lado dele, a polícia encontrou um documento coberto de sangue. Os agentes investigam do que se trata e se o material pode explicar a motivação do crime e quem são os responsáveis.

O homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital, em estado grave. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde dele. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.