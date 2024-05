Um jovem, não identificado, 19, foi surpreendido enquanto andava de bicicleta e acabou sendo atingindo com diversos disparos de arma de fogo. A matéria é do D24AM.

O caso acontece na sexta-feira (17), na Rua Santa Rita, localizada no bairro Clima Bom, em Maceió. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o jovem agonizando no seu próprio sangue.

De acordo com as informações de testemunhas, os suspeitos do ataque contra o jovem fugiram do local assim que efetuaram os disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros à vítima,

Ainda segundo as informações, o jovem sofreu um ferimento grave na mandíbula direita devido aos tiros. Ele foi levado para um hospital onde recebeu tratamento médico especializado.

A Polícia Militar compareceu ao local do crime para iniciar os procedimentos de investigação e garantir a segurança da área. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio e será investigado pelas autoridades competentes.

VEJA O VÍDEO