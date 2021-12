5/5 - (1 vote)

O Festival do Peixe Ornamental de Barcelos – FESPOB é realizado há mais de 20 anos no Município de Barcelos (401,7 km de distância de Manaus), uma grande festa cultural que acontece geralmente no ultimo final de semana de janeiro, e que por motivo da Pandemia teve sua última versão em 2019 com a sua 25ª edição.

HISTÓRIA DO FESTIVAL DO PEIXE ORNAMENTAL DE BARCELOS

Criado em 01 de julho de 1994 e instituído pela Prefeitura Municipal de Barcelos através do Decreto 005/94, de autoria do Prefeito Valdeci Raposo e Silva, tornou-se o maior evento do povo barcelense. Com o objetivo de divulgar a cultura e os produtos regionais. uma festa que atrai milhares de turistas e empresários, que visitam Barcelos e aquece a economia da cidade.

O Cardinal e Acará-Disco, as estrelas da Festa do Peixe Ornamental de Barcelos, já encantaram o amazonas e se tornara um evento de grande expressão cultural, levando no Festiva do Peixe Ornamental a se tornar Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amazonas. Hoje o município de Barcelos é conhecido mundialmente como a “A Cidade do Peixe Ornamental”, “A Capital Internacional da Pesca Esportiva” “Barça Beach” ou carinhosamente chamada de “Cidade Menina” apelidada por Jorginho do Peixe.

Aproximadamente 3 mil turistas visitam a cidade de Barcelos durante o evento no médio rio Negro. O festival, que já foi o segundo maior evento do calendário turístico do Amazonas, e desde 2017, voltou revigorado por contar com apoio integral da prefeitura do município na pessoa do prefeito Edson Mendes, que vê no turismo um importante gerador de emprego e renda para a cidade oferece, destacando-se a beleza das lindas Praias, Fauna e Flora do arquipélago Mariuá, pesca esportiva e a deliciosa culinária local, entre outros.

AS ESTRELAS DAS NOITES

PEIXE CARDINAL: Nas cores azul e vermelho, foi o peixe ornamental mais exportado da Amazônia brasileira, responsável por quase 60% do volume anual de exportações, com sua cores de neon, o peixe cardinal encanta pela sua exuberância, tem seu habitat natural nas águas negras dos rios da região amazônica, a pesca do cardinal é feita durante o dia, nos lagos, igarapés e afluentes do grande Rio Negro. Os instrumentos utilizados para a sua captura são: canoa, remo, rapixé e cacuri.

O ACARA–DISCO: Nas cores preto e amarelo é um peixe de cores exuberantes, bastante cobiçado pelo mercado internacional. É comum encontra-lo nas águas do Rio Negro e seus afluentes, principalmente nos rios de água “branca”. É um dos peixes ornamentais de maior valor comercial. A captura do acara-disco é feita quase sempre durante a noite, os instrumentos utilizados para sua captura são: canoa, remo, lanterna e puçá.

O AQUÁRIO - PIABODROMO

O local onde acontecem as apresentações dos peixes é denominado Piabódromo, onde ocorre a disputa acirrada das duas agremiações folclóricas, uma arena com capacidade para receber cerca de oito mil pessoas. Nas arquibancadas fica os torcedores chamados de “cardume” que são um show à parte.

O espaço é um dos maiores centros culturais e desportivos do Médio e Alto Rio Negro. Além das grandes noites do festival, o Piabódromo ao longo do ano inteiro é palco de grandes manifestações socioculturais e esportivas.

A CIDADE DE BARCELOS

A cidade de Barcelos possui 27.772 de habitantes, é conhecida por possuir um enorme potencial turístico com riquezas naturais exuberantes, foi a maior exportadora nacional de peixes ornamentais e considerada a Capital Internacional da Pesca Esportiva. Teve origem em uma aldeia dos índios, chamada Mariuá, localizada no médio Rio Negro. Em 1758, a aldeia foi elevada à categoria de vila, com o nome de Barcelos, foi a primeira capital da Capitania de São José do Rio Negro, atual estado do Amazonas.

O município possui o maior arquipélago fluvial do mundo, chamado Mariuá, com cerca de 1.400 ilhas, e se tornou conhecido internacionalmente pelo comércio de peixes ornamentais e pela pesca esportiva do tucunaré. No seu território também estão localizados o Parque Nacional do Jaú, o Parque Estadual do Araçá e a Área de Preservação Ambiental de Mariuá.

Em Barcelos está localizada a cachoeira do El Dorado, considerada a maior queda d’água livre do Brasil com quase 400m de altura. Também encontramos em Barcelos o abismo Guy Collet, considerado a caverna mais profunda do Brasil.

COMO CHEGAR EM BARCELOS

ONDE FICAR EM BARCELOS