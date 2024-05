O programa Crédito Rosa continua na missão de transformar a vida das mulheres empreendedoras amazonenses. Pela primeira vez, o programa de financiamento chega ao município de Barcelos (a 406 quilômetros de Manaus), iniciando nesta segunda-feira (13/05) e seguindo até dia 17 de maio.

As mulheres interessadas no financiamento podem se dirigir ao posto de atendimento, localizado no Centro de Atendimento ao Turista (Cat), na avenida Mariuá, s/n, Centro de Barcelos. O posto funcionará das 8h às 16h.

O programa Crédito Rosa é uma iniciativa do Governo do Amazonas, administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) em parceria com Agência de Fomento do Amazonas (Afeam). O Crédito Rosa impulsiona o desenvolvimento econômico e tem ajudado a melhorar a vida de muitas mulheres.

Crédito Rosa

Voltado para mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho autônomas ou Microempreendedora Individual (MEI), o Crédito Rosa é oferecido pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e conta com a parceria da Seas, por meio de Termo de Cooperação Técnica.

Com financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante, o programa financia as principais despesas operacionais necessárias para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva, além de auxiliar na aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios para as empreendedoras.