O Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte, realizado pela Artrupe Produções, prorrogou as inscrições até o dia 31 de maio. O formulário está disponível no site festivalolhardonorte.com.

O festival, previsto para o segundo semestre, apresenta três mostras competitivas: Amazônia, que abrange filmes realizados e diretores dos estados da Amazônia Legal, como Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins; Outros Nortes, com produções e diretores dos demais estados brasileiros; e Olhar Panorâmico, que tem exibições on-line de obras cinematográficas e diretores também de estados da Amazônia Legal.

A programação conta ainda com a mostra não-competitiva Olhinho, para filmes infantojuvenis e aberto para todos os estados do Brasil, além das produções convidadas.

O curador Diego Bauer destaca que as inscrições são gratuitas e filmes de todos os gêneros podem participar da sexta edição do evento. Segundo ele, cada autor pode inscrever mais de uma obra cinematográfica, desde que tenha a duração máxima de 25 minutos e realizados a partir de 1º de janeiro de 2023.

“Até o momento temos um número grande de filmes inscritos na mostra Outros Nortes. Temos muitas obras do Sudeste, especialmente de São Paulo”, afirma o curador. “Em segundo, vem Amazônia e Olhinho”.

Diego Bauer pontua que tem sentido falta de inscrições do Amazonas, Pará e Roraima, que sempre lideraram as edições anteriores na mostra Amazônia.

“Uma novidade deste ano é que estamos recebendo um número bom de filmes do Maranhão e Mato Grosso, o que ainda não tinha rolado no festival”, comenta o organizador.

Conforme o curador, que atua junto com Flávia Abtibol e Victor Kaleb, com a prorrogação, a perspectiva é ampliar a participação de filmes da Amazônia.

“É fundamental que a mostra Amazônia seja mais abrangente e traga toda produção de destaque da nossa região, tanto da capital quanto do interior”, completa Diego Bauer.

A lista dos selecionados vai ser divulgada no site do Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte e no Instagram do evento (@olhardonorte).

Premiação

Todos os filmes selecionados para a Mostra Amazônia concorrem ao prêmio de “Melhor Filme”, “Prêmio Especial do Júri”, “Melhor Direção”, “Melhor Atuação”, “Melhor Roteiro”, “Melhor Direção de Fotografia”, “Melhor Montagem”, “Melhor Direção de Arte”, “Melhor Som” e “Melhor Filme” pela escolha do público. O corpo de jurados vai ser formado por profissionais da área.

Em Outros Nortes e Olhar Panorâmico, a premiação é para “Melhor Filme”, “Menção Honrosa do Júri” e “Melhor Filme” pela escolha do público. O júri vai ser composto por críticos do site Cine Set.

O Olhar do Norte é realizado em parceria com o Cine Set e Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.