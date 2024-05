A chamada de submissão de trabalhos do “LAWin Summit 2.0: O Direito e a Inovação a partir da transversalidade” estão abertas e seguem até o dia 2 de junho de 2024. O evento é uma realização do Núcleo de Direito, Tecnologia e Inovação (LAWin) e ocorrerá, de forma presencial, na Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas (ED/UEA), localizado na avenida Major Gabriel, 767, Centro de Manaus, entre os dias 19 e 20 de junho de 2024.

Os resumos aprovados e apresentados oralmente serão publicados nos anais do evento, que poderão ser de forma impressa e/ou eletrônica. Os trabalhos devem ser submetidos por e-mail: lawinsummit@gmail.com

As inscrições para participar são gratuitas e a programação está no link https://www.sympla.com.br/congresso-lawin-summit-20-o-direito-e-a-inovacao-a-partir-da-transversalidade__2469722

Acesso à chamada dos trabalhos: https://pos.uea.edu.br/direitoambiental/noticia.php?dest=info¬icia=40001

Sobre o LAWin Summit 2.0

O congresso visa criar um ambiente para discutir e difundir pesquisas, além de permitir uma reflexão crítica, a partir da transversalidade dos saberes entre os atores do ecossistema da inovação.

De acordo com a coordenação, para prover processos de pesquisa e desenvolvimento que fomente um ambiente inovador, com enfrentamento da complexidade que lhe é característica de forma, minimamente, equilibrada, é importante contar com atores e pesquisadores da área jurídica, que possam subsidiar a intercessão das diversas áreas do saber com maior segurança jurídica nas relações sociais a partir da transversalidade das ciências.

O LAWin Summit 2.0 está sendo financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), por meio do Edital Parev – Nº 005/2023, Chamada II. Ele integra as atividades desenvolvidas no Grupo de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação (LAWin Research).