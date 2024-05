Texto: Ana Patrícia Dias

Alexandre Almeida Santos Filho, de 47 anos, foi preso nessa quarta-feira (15), pela tentativa de feminicídio contra a própria filha, uma jovem de 24 anos. O crime aconteceu no dia 24 de dezembro de 2023, no bairro Cidade Nova, e teria sido motivado pela disputa da guarda de uma criança.

De acordo com delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), a prisão foi efetuada após uma denúncia anônima informar que o suspeito estava na empresa onde trabalha. Ao chegarem no local, Alexandre resistiu à prisão e ainda tentou fugir pelo telhado da empresa.

A titular também revelou que a vítima e o suspeito do crime não têm uma boa relação familiar, motivada por uma disputa de guarda pelo filho do suspeito, que está sob os cuidados da mulher. O crime teria sido motivado por vingança.

No dia do crime, véspera de natal, pai e filha se encontraram por acaso em um supermercado. Com medo, a jovem saiu do local, mas o homem, que é atirador de elite, a perseguiu.

Do lado de fora do supermercado, a vítima, que estava acompanhada do marido, filha e irmão, estava entrando no carro para ir embora quando foi surpreendida pelo pai efetuando diversos disparos contra o veículo. Na ocasião ninguém se feriu.

Na delegacia, Alexandre admitiu que esteve no mesmo supermercado que a filha, mas negou ter atirado contra ela.

“Alexandre é um atirador de elite e possui pelo menos oito armas de fogo. Ele deve entregar todo seu armamento ainda hoje na delegacia”, disse a delegada.

Antecedentes

O suspeito também já possui outras passagens pela polícia pelo crime de agressão. Agora, Alexandre deve continuar detido e ficará à disposição da justiça.