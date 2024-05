Nesta segunda-feira, dia 13 de maio, a cidade de Barcelos AM foi representada pela sua delegação no Ginásio Arnaldo Coimbra, que foi o palco da abertura dos 44º Jogos Escolares do Amazonas – JEAS Pólo 9.

As delegações de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira estiveram presentes, representando o espírito esportivo e competitivo dessas localidades.

Com atletas talentosos e determinados, essas cidades prometem dar um show de habilidade e superação ao longo das competições.

A presença de Barcelos nessa abertura, representados pelas Escolas: Angelina Palheta Mendes, Padre João Badalotti e São Francisco de Sales é motivo de orgulho para os barcelenses. O município tem uma longa tradição esportiva e sempre se destaca em diversas modalidades. Os atletas de Barcelos têm se dedicado arduamente aos treinos, preparando-se para competir em alto nível e deixar sua marca nesses Jogos Escolares.

O Secretário Municipal de Juventude Esporte e Lazer, Irlan Lima, esteve compondo a mesa de autoridades representando o Prefeito de Barcelos Edson Mendes.

Agradecimentos ao Governo do Estado do Amazonas, Coordenadoria regional de educação, gestores e professores das escolas estaduais. Assim como o Prefeito Edson Mendes, Secretário Sérgio Caldas, A Secretaria de Saúde, Assessoria de Comunicação, e toda Equipe da SEMJEL Barcelos, em nome do Secretário Irlan Lima e do coordenador Geral Afonso Queiroz.