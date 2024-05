Em Manaus, inicia-se na terça-feira (21), de 9h às 21h (horário de Brasília), o 6º Simpósio de Oncologia Torácica e 4º Workshop de VATS de Tórax.

O evento, apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), segue até quarta-feira (22), no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), localizado na rua Tomas de Vila Nova, Centro.

Amparado via Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), edital n° 005/2023 da Fapeam, o simpósio visa discutir de forma teórica e prática as inovações tecnológicas relacionadas ao câncer de pulmão e doenças da caixa torácica.

O evento é realizado em parceria com a Associação Amazonense de Pneumologia e Cirurgia Torácica (AAPCT) e com o Programa de Pós-Graduação em Cirurgia, da Ufam (PPGraci).

O coordenador do evento, doutor em cirurgia torácica Fernando Luiz Westphal, da Ufam, afirma que as novas técnicas serão discutidas e demonstradas pelos cirurgiões convidados. “A Fapeam é uma parceira fundamental neste contexto, pois concede o apoio financeiro que propicia a realização do evento”, disse.

A programação conta com quatro cirurgias por vídeo, sendo uma broncoplastia, uma lobectomia, uma traqueoplastia e uma cirurgia de correção de defeitos da parede torácica, além de três mesas-redondas, apresentações e discussões sobre as novas técnicas cirúrgicas. Para saber mais sobre o encontro, os interessados devem acessar o link: https://www.even3.com.br/vi-simposio-de-oncologia-toracica-iv-workshop-de-vats-de-torax-444328/

O evento será em formato híbrido. O “4º Workshop de VATS de Tórax” será realizado de forma presencial, uma vez que envolve a parte prática (cirurgias), e será realizado no centro cirúrgico do Hospital Universitário Getúlio Vargas. E o “6º Simpósio de Oncologia Torácica” será a parte teórica do evento, que ocorre de forma on-line, no próprio site do evento.

O evento é destinado a profissionais e acadêmicos da área de saúde, em especial, médicos, cirurgiões torácicos, pneumologistas, oncologistas, patologistas e radioterapeutas. Atualmente, o seminário conta com 150 inscritos.

Parev

O Parev apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais, nas modalidades presencial, virtual ou híbrida, sediados no estado do Amazonas, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I): congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências e oficinas de trabalho, visando divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.

Eventos científicos da Fapeam

A agenda de eventos científicos do primeiro semestre de 2024, apoiados pelo Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, pode ser acessada em: https://www.fapeam.am.gov.br/programacao-de-eventos-cientificos-e-tecnologicos-apoiados-pela-fapeam-2/

