Rayssa Leal continua mostrando o motivo que a faz ser a principal esperança de medalha do Brasil no skate nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ela avançou à final do Olympic Qualifier Séries de Xangai, na China, que vale alta pontuação na disputa por vagas para a Olimpíada, com o quarto melhor tempo. No masculino, Giovanni Viana também se garantiu na decisão. No park, o Brasil foi ainda mais dominante, colocando cinco atletas na final. No feminino, avançaram: Isadora Pacheco e Dora Varella. Já no músculo, o mérito ficou por conta de Luigi Cini, Pedro Barros e Augusto Aiko. As finais acontecerão a partir das 22h30 deste sábado, pelo horário de Brasília.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp Já garantida em Paris, Rayssa Leal fez o suficiente para se garantir na final do street. Ela terminou com 256,95 de pontuação. A australiana Chloe Covell foi a melhor deste sábado ao somar 259,99. As japonesas Akama Liz (258,44) e Yoshizawa Coco (257,19) ficaram, respectivamente, na segunda e terceira colocação. Também avançaram a japonesa Nakayama Funa (255,59), as chinesas Cui Chenxi (252,84) e Zeng Wenhui (249,43) e a americana Poe Pinson (243,10). No masculino, o campeão do SLS Super Crown, Giovanni Viana, foi o único brasileiro a chegar na final no masculino. Ele avançou com a sexta colocação, com 268,60 pontos. O primeiro colocado foi o americano Jagger Eaton, com 277,16.

BRILHO NO PARKO

Brasil foi muito bem representado no Park. No feminino, Isadora Pacheco classificou à final com a quarta melhor nota: 78,37 pontos. Já Dora Varella avançou com emoção. Ela conseguiu pontuação suficiente apenas na última volta, quando conseguiu 75,37. A equipe brasileira foi ainda melhor no masculino, com três atletas na final. Luigi Cini foi o principal destaque ao cravar a terceira posição, com 84,11 pontos, seguido por Pedro Barros (82,21) e Augusto Akio (81,72). Quarto na corrida olímpica nacional, Pedro Quintas não teve uma grande apresentação e acabou sendo eliminado com o 13º melhor tempo, assim como Pedro Carvalho, que ficou em 16º.

*Com informações do Estadão Conteúdo