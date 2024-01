A cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após o anúncio de que disputa uma vaga no BBB24. O voto pode ser feito por meio do site do reality show.

Na enquete disponível no site Uol, Isabelle é a favorita entre as seis mulheres que concorrem a vaga no reality. A dançarina aparece com a porcentagem de 65,95%.

O nome da amazonense entrou para os trending topics da plataforma X (antigo Twitter) neste domingo (7). Nas redes sociais, Isabelle recebeu uma enxurrada de apoio com diversas postagens de influenciadores digitais, políticos, dos ex-BBBs Vivian Amorim e Vyni e até de itens e torcedores do contrário, Boi Caprichoso, pedindo votos para entrada da cunhã no reality.

O assunto rendeu muitos memes. Entre eles está a união das torcidas dos bumbãs Caprichoso e Garantido para dançaria garantir vaga no programa. Confira algumas reações: