O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, tomou posse, na tarde dessa sexta-feira (17), da presidência municipal do Avante em Manaus. A posse ocorreu na sede do partido, no bairro Praça 14, zona sul da capital, e teve a presença do presidente estadual da legenda e pré-candidato à reeleição, prefeito David Almeida, além de parlamentares, correligionários e apoiadores.

Durante o evento, foi anunciado o evento de lançamento da pré-candidatura majoritária de David Almeida para o dia 29 de maio, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da cidade. O prefeito de Manaus destacou o papel determinante de Tadeu de Souza dentro da estratégia do partido visando ao pleito municipal deste ano.

“É este o diretório que vai assumir o protagonismo da eleição que vai ocorrer daqui a cinco meses. O Dr. Tadeu assume esse protagonismo para que possamos alcançar voos maiores na cidade de Manaus, consolidando um projeto de crescimento e desenvolvimento da nossa cidade”, declarou David Almeida.

Protagonismo eleitoral

Ao tomar posse do cargo, Tadeu de Souza afirmou que a legenda vai aumentar o número de parlamentares eleitos em Manaus nas eleições deste ano.

“Em 2022, elegemos a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa. Em 2020, elegemos a maior bancada da Câmara Municipal e este ano não vai ser diferente. Em todos os modelos matemáticos que a gente submete, o Avante terá a maior quantidade de vereadores nesta eleição”, ressaltou.

Tadeu de Souza destacou que o Avante é um partido em fase de grande crescimento em todo o país.

“É uma oportunidade para dar continuidade a um projeto iniciado há quatro anos. A gente tem a força, a vontade e um monte de gente guerreira que também quer dar continuidade a um processo de transformação na cidade”, garantiu.

Institucionalidade respeitada

Ainda durante o evento, Tadeu de Souza foi enfático ao assegurar que a sua atuação no processo eleitoral não vai interferir nas atividades institucionais do cargo que exerce como vice-governador do Amazonas.

“O governador Wilson Lima, o prefeito David Almeida e eu compreendemos muito bem as nossas posições. A gente tem, por exemplo, em andamento várias parcerias do Governo do Estado com a Prefeitura de Manaus.

Também estiveram presentes ao evento os deputados estaduais Abdala Fraxe e Daniel Almeida, os vereadores de Manaus, Eduardo Alfaia, Eduardo Assis e Elan Alencar (DC), além de secretários da Prefeitura de Manaus que integram os quadros do partido.

Executiva Municipal

Além do vice-governador Tadeu de Souza como presidente, também tomaram posse na Executiva Municipal do Avante em Manaus: Sandro Diz, como vice-presidente; Walfran Torres, como secretário-geral; o vereador Eduardo Alfaia como 1° secretário; e Cleuson Silva como tesoureiro.