O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado em 3 e 10 de novembro. O cronograma completo foi divulgado no edital da prova, na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União.

Os candidatos deverão se inscrever entre 27 de maio e 7 de junho, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A inscrição deve ser feita através da Página do Participante enem.inep.gov.br/participante.

O valor da inscrição é R$ 85 e deverá ser quitada de 27 de maio a 12 de junho. Somente após o pagamento, a inscrição estará confirmada.

Etapas da inscrição

Os principais passos para realizar a inscrição no Enem são:

Informe seus dados pessoais: durante a inscrição, você deverá informar o número do CPF e a data de nascimento.

durante a inscrição, você deverá informar o número do CPF e a data de nascimento. Preencha seus dados de contato: forneça um endereço de e-mail único e válido, assim como um número de telefone fixo e/ou celular válido. O Inep poderá utilizar o e-mail cadastrado para enviar informações sobre o exame.

forneça um endereço de e-mail único e válido, assim como um número de telefone fixo e/ou celular válido. O Inep poderá utilizar o e-mail cadastrado para enviar informações sobre o exame. Escolha onde quer fazer a prova: indique o estado e município onde deseja realizar o exame.

indique o estado e município onde deseja realizar o exame. Língua estrangeira: selecione a língua estrangeira (inglês ou espanhol) na qual realizará a prova.

selecione a língua estrangeira (inglês ou espanhol) na qual realizará a prova. Crie seu cadastro e senha: utilize o endereço https://sso.acesso.gov.br/ para criar um cadastro e senha de acesso que irá utilizar na Página do Participante.

utilize o endereço https://sso.acesso.gov.br/ para criar um cadastro e senha de acesso que irá utilizar na Página do Participante. Anote a senha em um local seguro, pois você precisará dela para: gerar o boleto com a taxa, que o Inep chama de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança); realizar alterações nos dados cadastrais; acompanhar a inscrição e obter resultados e outras funcionalidades.

gerar o boleto com a taxa, que o Inep chama de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança); realizar alterações nos dados cadastrais; acompanhar a inscrição e obter resultados e outras funcionalidades. Verifique seus dados e anexe sua foto : Certifique-se de preencher corretamente todas as informações solicitadas, incluindo o Questionário Socioeconômico. Você também terá a opção de anexar uma foto atual, nítida e individual, seguindo as orientações fornecidas.

: Certifique-se de preencher corretamente todas as informações solicitadas, incluindo o Questionário Socioeconômico. Você também terá a opção de anexar uma foto atual, nítida e individual, seguindo as orientações fornecidas. Confirme os dados e acompanhe a situação da inscrição: Após concluir a inscrição, verifique se todos os dados estão corretos.]

Provas

O Enem será aplicado em dois domingos.

1º domingo: 3 de novembro

O candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

2º domingo: 10 de novembro

A prova trará: