Amazonas – Um momento tenso deixou estudantes apavorados nesta terça-feira (14), na Escola Estadual Padre João Badalotti, localizada no bairro Centro, no município de Barcelos, interior do Amazonas.

Segundo relatos que circulam nas redes sociais, um jovem teria tentado realizar um ataque na instituição.

De acordo com informações preliminares, o suspeito teria entrado na escola com uma faca e supostamente detonado algum artefato no local. Pais de alunos relataram que uma merendeira da escola pediu socorro durante o episódio, que teria sido motivado por vingança contra estudantes da instituição.

O suspeito seria um ex-aluno do colégio. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a presença policial na frente da escola e a movimentação intensa nas proximidades após o ocorrido.

O jovem foi contido e retirado do local por equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal. Até o momento, a Polícia Civil do Amazonas e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (SEDUC-AM) não se manifestaram sobre o ocorrido.

CONFIRA O VÍDEO: