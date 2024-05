A comemoração do Dia das Mães em Barcelos foi um verdadeiro espetáculo de alegria e prêmios. Promovido pela Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e com o apoio de outras secretarias, o evento realizado no sábado, 18 de maio, no Piabódromo, reuniu uma multidão entusiasmada, que com a apresentação de artistas locais.

A noite foi marcada pelo emocionante Super Bingo das Mães, que contou com a premiação de QUATRO MOTOS e diversos prêmios valiosos, como ar-condicionados, fogões, geladeiras, bicicletas, celulares, ventiladores, guarda-roupas, cama box, jogos de mesa, liquidificadores, micro-ondas e máquinas de lavar.

As grandes vencedoras do Super Bingo das Mães foram:

Raelma Oliveira (1ª moto) Maria Flora (2ª moto) Mauriceia Pinheiro (3ª moto) Elivânia Vieira (4ª moto

Cada bola chamada trazia uma onda de esperança e diversão para os participantes. A emoção de completar uma cartela e ganhar um prêmio fez parte de uma noite repleta de sorrisos e celebração. A certeza do cuidado com a população de Barcelos esteve presente em cada momento do evento, que se tornou um verdadeiro reencontro da Administração Municipal com a comunidade.

O evento contou com a presença destacada da Primeira-dama Márcia Sá, da Pâmela Bessa, do Secretário da Semas Samuel, da Secretária de Cultura Rosangela Melgueiro e da Chefe de Gabinete Laury Miranda. reforçando o compromisso da Prefeitura em proporcionar momentos especiais e cuidar de sua gente.