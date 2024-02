No vibrante cenário do XXVIII Festival do Peixe Ornamental, a cidade de Barcelos celebrou com pompa e elegância o Concurso Rainha do FESPOB 2024. Organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o evento desdobrou-se em três emocionantes etapas, destacando o talento e a graciosidade de seis excepcionais candidatas.

Entre brilhos, sorrisos e talentos, o palco testemunhou momentos memoráveis, onde cada concorrente deslumbrou com suas apresentações. A ansiedade foi dissipada quando os resultados foram anunciados, coroando as representantes da beleza barcelense para os títulos tão almejados.

Com honra e mérito, Paloma Soares Libório conquistou o título cobiçado de Rainha do FESPOB 2024, cativando a todos com sua elegância e carisma. Além da coroa, Paloma foi agraciada com uma premiação em dinheiro de R$1.000,00 reais e uma Bolsa de Estudos parcial pela Faculdade FETAC, oportunidade ímpar para seu desenvolvimento acadêmico.

Seguindo de perto, Ewellen Vitória Dantas Penha recebeu o título de Princesa do FESPOB, sendo reconhecida por sua graciosidade e talento. Além da premiação em dinheiro no valor de R$500,00 reais, Ewellen também foi contemplada com uma Bolsa de Estudos parcial pela Faculdade FETAC, abrindo caminhos para seu futuro acadêmico.

Não menos importante, Alana Janiele Gandra conquistou os corações do público, sendo agraciada com o título de Miss Simpatia do FESPOB 2024. Além da premiação em dinheiro no valor de R$300,00 reais, Alana recebeu uma cesta repleta de produtos de beleza, reconhecimento de sua doçura e encanto.

O Concurso Rainha do FESPOB 2024 não apenas celebrou a beleza, mas também promoveu a educação e o talento, oferecendo oportunidades valiosas para as jovens talentosas de Barcelos. Que essas corajosas mul