Carros que não são flex podem sofrer com aumento da mistura de etanol na gasolinaMarcelo Camargo/Agência BrasilOs estados e o Distrito Federal aprovaram, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), um novo aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. Os novos valores entram em vigor em 1º de fevereiro de 2027.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Foram publicados dois convênios que atualizam o valor do tributo sobre gasolina, diesel e gás de cozinha. Veja abaixo como ficam as alíquotas:gasolina: alta de 4,5%, de R$ 1,57 para R$ 1,64 por litro;diesel: alta de 11,1%, de R$ 1,17 para R$ 1,30 por litro;gás de cozinha (GLP): alta de 4,8%, de R$ 1,47 para R$ 1,54 por quilo.Esse foi o terceiro ano seguido de aumento do ICMS sobre combustíveis. Em janeiro deste ano também houve elevação do imposto.Agora no g1A atualização dos valores é feita anualmente e considera os preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).Para esse reajuste, foram comparados os preços registrados entre fevereiro e setembro de 2026 com os do mesmo período de 2025.Ainda segundo o comunicado, os estados também avaliam a possibilidade de antecipar uma eventual nova atualização do ICMS sobre o diesel, diante da volatilidade dos preços internacionais dos derivados de petróleo.