Analistas avaliam que o presidente poderá explorar episódio na reta final das eleições de meio de mandato.

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