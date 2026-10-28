Os números sorteados foram 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57.
👁 52 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (63 visualizacoes)
- STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (49 visualizacoes)
- Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (38 visualizacoes)
- Mega-Sena acumulada: prêmio estimado de R$ 300 milhões pode ser o 2º maior da história dos sorteios regulares (37 visualizacoes)
- Caso da menina Ana Clara é citado em debate da Band e Jovem Pan (36 visualizacoes)