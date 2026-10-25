Mega-Sena, concurso 3074: confira os números sorteados
O prêmio da Mega-Sena acumulou em R$ 300 milhões após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3074, realizado neste sábado (24). O próximo sorteio será nesta segunda-feira (26).
📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do dia
Clique aqui para seguir o canal de Loterias do g1 no WhatsApp
O valor estimado para o concurso 3075 pode se tornar o segundo maior prêmio da história da Mega-Sena em sorteios regulares, desconsiderando a Mega da Virada e outros concursos especiais, segundo o histórico de premiações da Caixa Econômica Federal.
Se confirmado, o prêmio ficará atrás apenas do concurso 2525, realizado em 1º de outubro de 2022, que distribuiu R$ 317,8 milhões entre duas apostas vencedoras.
Atualmente, o segundo maior prêmio da modalidade foi pago em maio de 2019, quando uma única aposta levou R$ 289,4 milhões no concurso 2150.
Confira os 10 maiores prêmios já pagos na Mega-Sena em concursos regulares:
Concurso 2745 (04/07/2024): R$ 162,79 milhões
Concurso 3042 (09/08/2026): R$ 164,90 milhões
Concurso 2464 (19/03/2022): R$ 189,38 milhões
Concurso 1772 (22/12/2015): R$ 197,38 milhões
Concurso 2795 (09/11/2024): R$ 201,96 milhões
Concurso 1764 (25/11/2015): R$ 205,33 milhões
Concurso 2696 (05/03/2024): R$ 206,48 milhões
Concurso 2237 (27/02/2020): R$ 211,65 milhões
Concurso 2150 (11/05/2019): R$ 289,42 milhões
Concurso 2525 (01/10/2022): R$ 317,85 milhões
Os valores consideram a soma distribuída aos ganhadores da faixa principal, de seis acertos, sem correção pela inflação.
O sorteio desta segunda-feira (26) faz parte da Mega Semana Outubro Rosa, que terá cinco concursos consecutivos até sexta-feira (30). Apesar do nome, a iniciativa não é considerada um sorteio especial, já que mantém as mesmas regras de premiação dos concursos regulares da Mega-Sena.
Como foi o último sorteio?
O sorteio do concurso 3.074 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (24), em São Paulo. O prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 227.660.457,38.
O sorteio NÃO teve ganhadores e o próximo concurso pode pagar até R$ 300 milhões.
Veja os números sorteados: 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57.
5 acertos: 175 apostas ganhadoras, cada um ganha R$ 30.318,56
4 acertos: 11.643 apostas ganhadoras, cada um ganha R$ 651,00
O g1 passou a transmitir, desde abril, todos os sorteios das Loterias Caixa, ao vivo. A transmissão começa momentos antes de cada dia de concursos, no site e no canal do g1 no YouTube.
Acompanhe os sorteios no site do g1
Acompanhe os sorteios no canal do g1 no YouTube
Como funciona a Mega-Sena?
Para apostar na Mega-Sena
A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h – saiba como fazer a sua aposta online.
Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.
Volante da Mega-Sena
Ana Marin/g1

👁 27 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (110 visualizacoes)
  2. Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (103 visualizacoes)
  3. Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (56 visualizacoes)
  4. STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (45 visualizacoes)
  5. Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (35 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui