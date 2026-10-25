Mega-Sena, concurso 3074: confira os números sorteadosO prêmio da Mega-Sena acumulou em R$ 300 milhões após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3074, realizado neste sábado (24). O próximo sorteio será nesta segunda-feira (26).📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do diaClique aqui para seguir o canal de Loterias do g1 no WhatsAppO valor estimado para o concurso 3075 pode se tornar o segundo maior prêmio da história da Mega-Sena em sorteios regulares, desconsiderando a Mega da Virada e outros concursos especiais, segundo o histórico de premiações da Caixa Econômica Federal.Se confirmado, o prêmio ficará atrás apenas do concurso 2525, realizado em 1º de outubro de 2022, que distribuiu R$ 317,8 milhões entre duas apostas vencedoras.Atualmente, o segundo maior prêmio da modalidade foi pago em maio de 2019, quando uma única aposta levou R$ 289,4 milhões no concurso 2150.Confira os 10 maiores prêmios já pagos na Mega-Sena em concursos regulares:Concurso 2745 (04/07/2024): R$ 162,79 milhõesConcurso 3042 (09/08/2026): R$ 164,90 milhõesConcurso 2464 (19/03/2022): R$ 189,38 milhõesConcurso 1772 (22/12/2015): R$ 197,38 milhõesConcurso 2795 (09/11/2024): R$ 201,96 milhõesConcurso 1764 (25/11/2015): R$ 205,33 milhõesConcurso 2696 (05/03/2024): R$ 206,48 milhõesConcurso 2237 (27/02/2020): R$ 211,65 milhõesConcurso 2150 (11/05/2019): R$ 289,42 milhõesConcurso 2525 (01/10/2022): R$ 317,85 milhõesOs valores consideram a soma distribuída aos ganhadores da faixa principal, de seis acertos, sem correção pela inflação.O sorteio desta segunda-feira (26) faz parte da Mega Semana Outubro Rosa, que terá cinco concursos consecutivos até sexta-feira (30). Apesar do nome, a iniciativa não é considerada um sorteio especial, já que mantém as mesmas regras de premiação dos concursos regulares da Mega-Sena.Como foi o último sorteio?O sorteio do concurso 3.074 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (24), em São Paulo. O prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 227.660.457,38.O sorteio NÃO teve ganhadores e o próximo concurso pode pagar até R$ 300 milhões.Veja os números sorteados: 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57.5 acertos: 175 apostas ganhadoras, cada um ganha R$ 30.318,564 acertos: 11.643 apostas ganhadoras, cada um ganha R$ 651,00O g1 passou a transmitir, desde abril, todos os sorteios das Loterias Caixa, ao vivo. A transmissão começa momentos antes de cada dia de concursos, no site e no canal do g1 no YouTube.Acompanhe os sorteios no site do g1Acompanhe os sorteios no canal do g1 no YouTubeComo funciona a Mega-Sena?Para apostar na Mega-SenaA aposta mínima custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h – saiba como fazer a sua aposta online.Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.ProbabilidadesA probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.Volante da Mega-SenaAna Marin/g1