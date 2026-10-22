Notícias de Barcelos
O resumo do dia com o que aconteceu na nossa cidade, todo fim de tarde, direto da Rádio Barcelos na NET. Ouça no celular, no carro ou no computador.
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Informação de Barcelos em poucos minutos
🗞️ Resumo do dia
As principais matérias do portal, todo dia, em formato de bate-papo.
🕖 Todo fim de tarde
Episódio novo publicado diariamente, por volta das 20h (horário de Manaus).
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Curiosidades sobre Barcelos: história, natureza, peixe ornamental e mais.
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