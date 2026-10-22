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Podcast Notícias de Barcelos

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Notícias de Barcelos

O resumo do dia com o que aconteceu na nossa cidade, todo fim de tarde, direto da Rádio Barcelos na NET. Ouça no celular, no carro ou no computador.

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O que você encontra aqui

Informação de Barcelos em poucos minutos

🗞️ Resumo do dia

As principais matérias do portal, todo dia, em formato de bate-papo.

🕖 Todo fim de tarde

Episódio novo publicado diariamente, por volta das 20h (horário de Manaus).

💡 Você sabia?

Curiosidades sobre Barcelos: história, natureza, peixe ornamental e mais.

🆓 100% gratuito

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Cole este endereço em Pocket Casts, Overcast, Castbox ou qualquer app de podcast: https://radio.barcelosnanet.com.br/podcast/noticias-barcelos.xml
📻 Prefere ouvir ao vivo? A Rádio Barcelos na NET toca 24 horas por dia, e o resumo do dia entra na programação.