O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento definitivo relacionado ao piso salarial da enfermagem.

Até o momento, três ministros já votaram no processo.

Eles são favoráveis ao piso, mas há divergências sobre a responsabilidade da União no pagamento.

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