Cerca de 184 mil contribuintes serão contemplados com um total de R$ 531,6 milhões.
O valor será liberado conforme o cronograma oficial, com o pagamento previsto para o dia 30 de outubro.
Essa liberação representa uma oportunidade para que os beneficiados planejem o uso dos recursos de forma consciente.
A informação é relevante para quem acompanha as atualizações sobre restituições e deve ser verificada diretamente nos canais oficiais.
Fonte: Jovem Pan
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