Cerca de 184 mil contribuintes serão contemplados com um total de R$ 531,6 milhões.

O valor será liberado conforme o cronograma oficial, com o pagamento previsto para o dia 30 de outubro.

Essa liberação representa uma oportunidade para que os beneficiados planejem o uso dos recursos de forma consciente.

A informação é relevante para quem acompanha as atualizações sobre restituições e deve ser verificada diretamente nos canais oficiais.

Fonte: Jovem Pan

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