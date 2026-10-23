Dito & Feito: MAIS UMA BOMBA NA RETA FINAL DAS ELEIÇÕES

Polícia Federal encontrou uma sala secreta equipada com máquina de contar dinheiro vivo em um hangar no Aeroporto Internacional de Brasília, utilizado pelas empresas de aviação do advogado Willer Tomaz, amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A descoberta ocorreu após uma denúncia anônima recebida durante operação deflagrada em 7 de agosto, autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, para apurar suspeitas de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro.

A equipe policial retornou ao local, identificou uma alteração estrutural no hangar e localizou o compartimento oculto, com porta metálica robusta e aparentemente blindada. O compartimento oculto e blindado foi localizado em agosto de 2026 durante a Operação Sem Desconto (que mira fraudes bilionárias no INSS). A PF retornou ao hangar após uma denúncia anônima e encontrou a porta metálica reforçada escondida atrás de um painel falso de madeira.

Dentro do bunker, os policiais apreenderam estantes, malas vazias estruturadas para o transporte de grandes volumes e uma segunda máquina de contar cédulas – somando-se à contadora já confiscada anteriormente no escritório do advogado.

Lavagem de dinheiro…

Flávio Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal (PF) em um novo inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, justamente pela relação com Willer Tomaz.

O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Envolvido até o pescoço

Dados telemáticos indicaram o cadastro de Flávio Bolsonaro como “usuário master” de uma conta bancária da Alcazar Holdings, empresa de propriedade de Willer Tomaz.

A conta bancária mantida na Ilha da Madeira pela Alcazar Holdings, offshore controlada por Tomaz.

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O perfil concedia a Flávio “nível elevado de acesso e gerenciamento” e “acesso operacional relevante” sobre o caixa no exterior, o que, conforme destaca a investigação, “sustenta a hipótese de sua eventual participação econômica ou societária de fato na empresa”.

Uso de Aeronaves

O senador viajou diversas vezes em jatos particulares de Tomaz, incluindo trajetos de férias e deslocamentos familiares com destino ao Rio de Janeiro.

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A empresa offshore é proprietária do jato executivo Legacy 650, utilizado por Flávio e seus familiares em voos internacionais.

Financiamento de Viagens

Outra vertente apurada pela PF indica que empresas ligadas a Tomaz teriam custeado passagens internacionais em táxi-aéreo para o parlamentar.

Amigos ou sócio?

A Polícia Federal aponta, em relatório enviado ao STF, a suspeita de que o candidato a presidente Flávio Bolsonaro seja sócio do advogado Willer Thomaz.

Tudo leva a crer

O pedido de abertura de inquérito contra os dois enviado à corte pela PF, a corporação afirma que Flávio estava cadastrado como “usuário master” de uma conta bancária de Thomaz.

Logo, analisado em conjunto com os demais vínculos identificados, a PF “sustenta a hipótese de eventual participação econômica ou societária de fato na empresa”.

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Os detalhes do pedido da PF foram revelados pelo jornal O Globo e confirmados pela CNN Brasil.

O maior apostador das bets

A teia mafiosa estende-se também ao setor de apostas: documentos do Ministério da Fazenda mostram que Willer Tomaz se tornou o maior apostador individual do país em 2025, movimentando R$ 258 milhões em depósitos fracionados em uma única plataforma de bets.

Pagou para apagar

Tentando limpar a barra quando o esquema começou a vazar, o advogado Willer Tomaz, amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fez pagamentos para retirar da internet reportagens que o relacionavam ao candidato à Presidência.

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Segundo relatório da investigação, a PF encontrou no celular de Willer mensagens enviadas por um serviço que oferece a remoção de conteúdos negativos da internet. O caso foi revelado pelo jornal O Globo e confirmado pela TV Globo.

Nem Toda Zambelli…

Paula Brasil: irmã de Carla Zambelli, declara voto para Lula

Paula Brasil, irmã da ex-deputada federal Carla Zambelli, declarou voto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a reeleição.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a professora afirmou que decidiu tornar pública sua posição política após anos evitando manifestações sobre o tema.

… É do mal

Segundo ela, o silêncio era uma forma de preservar a família diante das divergências políticas, mas a decisão de não se posicionar passou a ter um custo que não está mais disposta a aceitar.00

Ao concluir o pronunciamento, Paula resumiu sua escolha com a frase: — Eu sou uma Zambelli que vota 13.

Coração de estudante

Coordenador da campanha do presidente Lula à reeleição, em Manaus, o ex-deputado Marcelo Ramos (PT), avalia que não foram os marketeiros ou os programas eleitorais que estão alavancando a virada no segundo turno da campanha do petista.

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Para ele os estudantes foram os principais responsáveis pela reação da candidatura do petista, derrotado pelo candidato da extrema-direita, Flávio Bolsonaro, no primeiro turno.

De volta às ruas

Segundo Marcelo, um dia depois da eleição em segundo turno, os estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, saíram às ruas. E logo em seguida foi a vez da UNE que andava meio adormecida.

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— Foi a juventude brasileira que decidiu ocupar as ruas para enfrentar o avanço da extrema direita e defender a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva -, disse o petista.

Uma nova campanha

Marcelo Ramos está certo. Neste segundo turno, os estudantes universitários e secundaristas protagonizam manifestações, assembleias e passeatas em diferentes regiões do país, transformando a reação ao resultado do primeiro turno em uma nova onda de mobilização popular.

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O movimento, iniciado no dia 5, já alcançou mais de 40 universidades, em 14 estados e no Distrito Federal.

Estudantes com Lula

A mobilização ganhou força com o lançamento da campanha “Estudantes com Lula”, organizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que estabeleceu um calendário nacional de ações até a véspera do segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.

ÚLTIMA HORA

TEU PASSADO TE CONDENA! – candidato à Presidência da República é alvo de inquéritos com movimentações bilionárias em esquemas criminosos

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, é investigado por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. Somente no Supremo Tribunal Federal (STF), ele chega ao pleito eleitoral alvo de dois inquéritos com movimentações bilionárias em esquemas criminosos.

Nas investigações, o nome Flávio Bolsonaro aparece ao lado do advogado Willer Tomaz, já publicamente seu amigo, em uma rede de empresas e apostas que movimentou cerca de R$ 1,4 bilhão. No caso Dark Horse, as investigações mostram que Flávio Bolsonaro não recebeu do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, os R$ 62,9 milhões para financiar de forma oficial e privada o filme de seu pai, mas os repasses foram escondidos, sem contratos ou valores declarados. Outros episódios suspeitos, como a compra de uma mansão de R$ 6 milhões quitando o financiamento integral em 3 anos, com supostas parcelas de R$ 20 mil mensais, que quase totalizavam a sua remuneração foram integrados à investigação.

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O senador ainda carrega um passado sombrio, acusado de desvios de salários na Alerj, no esquema “Rachadinhas”, e fortes vínculos públicos com milicianos, que são grupos armados criminosos do Rio de Janeiro.

ORGULHO

O “seo Chico”, do futebol, era o compositor Chico Buarque

Chico Buarque joga bola com João Miguel, de 12 anos, em um condomínio no Rio de Janeiro, mas a mãe do menino não fazia ideia de quem era o companheiro de futebol do filho. Monalisa Melo só descobriu que o famoso “Seu Chico” era o cantor e compositor brasileiro quando resolveu acompanhar uma das partidas.

A descoberta aconteceu quando Monalisa resolveu acompanhar uma das partidas. Ao chegar ao campo, reconheceu o artista e ficou surpresa ao perceber que o homem de quem o filho tanto falava era um dos nomes mais conhecidos da música brasileira.

— Fui assistir meu filho jogar futebol quando me deparei com essa lenda da nossa música brasileira. Não acreditei no que meus olhos viam até ler o nome na camisa –, contou a mãe nas redes sociais.

VERGONHA

Lobby e orgia: Em plena Pandemia, Flávio participou de festa, em barco

Enquanto o Brasil atravessava um cenário de colapso sanitário em julho de 2020, com o registro de quase 77 mil mortes por Covid-19, uma movimentação atípica ocorria nos bastidores de Brasília. Conforme apuração da revista Piauí, o senador Flávio Bolsonaro teria comparecido a uma confraternização em uma embarcação no Lago Paranoá, acompanhado por figuras centrais nas negociações de vacinas da época. A

presença de Flávio Bolsonaro no evento, em um momento em que o país contabilizava mais de mil mortes diárias pela doença, ilustra a rede de contatos mantida por empresários que tentavam viabilizar acordos bilionários com o Ministério da Saúde. A proximidade com o núcleo familiar do governo era vista como um trunfo estratégico para destravar as tratativas comerciais da Precisa Medicamentos.

Precisa foi acusada de atuar na compra superfaturada da vacina, que custou mais de R$ 1,6 bilhão de reais, um valor 10 vezes acima do valor de mercado da própria vacina. Delatores citaram propina de US$ 1 (um dólar) por dose da vacina a aliados de Flávio Bolsonaro.

OUTRAS PALAVRAS