Biloxi e EmeraldReprodução/EmbrapaProdutores interessados no cultivo de mirtilo no Cerrado podem conhecer melhor duas variedades indicadas para a região: Biloxi e Emerald.Uma publicação sugerida pelo agrônomo Luís Eduardo Antunes detalha as características das duas cultivares e traz comparações para ajudar na escolha da variedade mais adequada a cada propriedade📱Acesse aquiVeja também:Rio Grande do Sul é o maior produtor de mirtilo