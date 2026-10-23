Biloxi e Emerald
Reprodução/Embrapa
Produtores interessados no cultivo de mirtilo no Cerrado podem conhecer melhor duas variedades indicadas para a região: Biloxi e Emerald.
Uma publicação sugerida pelo agrônomo Luís Eduardo Antunes detalha as características das duas cultivares e traz comparações para ajudar na escolha da variedade mais adequada a cada propriedade
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