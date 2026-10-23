O jogador do Philadelphia 76ers, LeBron James, respondeu às recentes críticas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizando a importância dos repetidos ataques do mandatário, que o havia chamado de “vergonha total” por estar se aquecendo enquanto tocava o hino nacional. “Deve ser um dia com poucas notícias no escritório”, ironizou o astro da NBA.

Questionado ao final de sua última partida contra o Cleveland Cavaliers – com vitória dos 76ers por 114 a 106 – sobre as referências insistentes do líder republicano a sua pessoa, James optou por contornar a polêmica com brevidade. “Sim, sim. Deve ter sido um dia com poucas notícias na redação, sabe? Um dia sem muitas notícias na redação”, respondeu o jogador de basquete.

As declarações de James vêm depois que Trump voltou a atacá-lo durante um comício realizado no estado de Iowa, no âmbito da campanha para as iminentes eleições legislativas – as “midterms” – que serão realizadas no próximo dia 3 de novembro. “E o que vocês acham do LeBron James? Vocês viram isso? Durante o hino nacional, ele está praticando seu ‘swing’ de golfe. Está praticando. Eu disse: ‘Que diabos é isso?’. É uma espécie de grande escândalo. O que é que isso tudo significa? Não entendo”, disse o presidente diante de seus apoiadores.

A polêmica surgiu há alguns dias, após a divulgação de imagens antes da partida de estreia do 76ers contra o New York Knicks (que terminou com a vitória do novo time de LeBron por 106 a 100). Na gravação, vê-se o restante dos jogadores alinhados corretamente, enquanto James aparece ensaiando movimentos de golfe e simulando arremessos à cesta durante a execução do hino “The Star-Spangled Banner”.

Depois que o vídeo se tornou viral, Trump explodiu em sua rede social, a Truth Social, chamando o jogador de “vergonha total” por não demonstrar respeito pelo seu país e exigindo que ele pedisse desculpas “a todos aqueles grandes guerreiros e heróis americanos que morreram pela bandeira dos Estados Unidos”