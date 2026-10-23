O ex-banqueiro Daniel Vorcaro pediu para um funcionário comprar uma garrafa de uísque de R$ 500 mil para dar de presente ao presidente Lula, indicam mensagens encontradas no celular do então dono do Master apreendido pela PF (Polícia Federal). As menções ao suposto presente começam a aparecer no fim de outubro. Em 29 daquele mês, Vorcaro escreve para um funcionário, com quem discutia uma viagem: “Consegue uma garrafa macallan 1945 naquela loja londres”, e continua: “Preciso dar pro lula (…) É pra presente”. A safra do uísque, 1945, é a mesma do ano de nascimento do petista.

No dia seguinte, o interlocutor avisa Vorcaro que achou a bebida: “Esta na casa dos ?80k++” Na cotação da época, 80 mil euros equivaliam a cerca de R$ 503 mil. O ex-banqueiro respondeu apenas: “Tá ótimo” . As mensagens mostram que a garrafa viria de Dubai e chegaria no Brasil em 31 de outubro e seria entregue num endereço de Vorcaro em São Paulo.

O assunto volta às mensagens do ex-banqueiro em 22 de janeiro. O advogado Walfrido Warde, que chegou a trabalhar para Vorcaro, afirma que havia se encontrado com Lula e que ele havia agradecido o presente: “Ele agradeceu mais uma vez o whisky e mandou um abraço”, afirmou o advogado: “Outros detalhes eu conto pessoalmente”. Vorcaro respondeu com um emoji de coração vermelho.

O suposto presente a Lula já era público, mas não se sabia ainda o valor do uísque. O presidente, inclusive, já foi questionado sobre isso em entrevistas. Em uma delas, ao Canal Livre, da TV Band, Lula confirmou que se encontrou com Warde, mas disse não saber se ganhou o presente: “Se ele me deu uísque, já bebi. Eu não fico contando quem me dá uísque. Eu ganho muita coisa, lembranças, sabe? Não sei se deu, mas, se deu, já bebi. Pode ficar certo”.

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