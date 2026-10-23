O caso da menina Ana Clara foi trazido à tona durante o debate Band/Jovem Pan. O evento foi promovido no último domingo (18). Na ocasião, o mandatário cobrou explicações do senador.
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