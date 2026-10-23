O ex-governador de São Paulo gravou um vídeo sobre a decisão.
Ele também comunicou essa decisão a empresários próximos.
As informações são limitadas aos fatos registrados.
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