O Sine Amazonas realiza, na segunda-feira (26/10), uma seleção presencial para mais de 300 vagas na área operacional da empresa MBRF. As oportunidades são para operador(a) de produção, com atuação em unidades localizadas nos municípios de Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, no Paraná, e Videira, em Santa Catarina.

Os candidatos devem considerar que as vagas exigem mudança para outro estado: a contratação é para trabalhar e morar nos municípios onde ficam as unidades da empresa. As entrevistas serão realizadas em Manaus, das 8h às 12h, na Casa do Trabalhador do Sine Amazonas, na avenida Djalma Batista, nº 1.018, bairro Chapada.

Os interessados e as interessadas devem comparecer presencialmente ao local com currículo atualizado, Carteira de Trabalho Digital e documentação completa. As vagas incluem oportunidades para diferentes turnos, conforme a unidade de atuação.

A remuneração e os benefícios variam de acordo com a vaga. Entre os benefícios informados pela empresa estão planos de saúde e odontológico, vale-alimentação, seguro de vida, previdência privada e auxílio-creche.

Serviço

Seleção: mais de 300 vagas para operador(a) de produção

Data: segunda-feira, 26 de outubro

Horário: 8h às 12h

Local da entrevista: Casa do Trabalhador do Sine Amazonas – avenida Djalma Batista, nº 1.018, Chapada

Contato para imprensa: Assessoria de Comunicação da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp): Kell Vasquez – 92 98126-3257