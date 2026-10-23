O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) lançou nesta quinta-feira (22) em Manaus, o sistema IA-FogoBio desenvolvido para prever eventos de fogo na Amazônia com até 14 dias de antecedência. A ferramenta usa inteligência artificial para analisar dados de satélites e sensores do solo e identificar condições favoráveis à ocorrência de fogo.

O sistema considera variáveis como umidade do solo, ventos e proximidade de áreas rurais, urbanas e territórios indígenas. O IA-FogoBio possibilita ampliar o tempo disponível para que órgãos públicos avaliem riscos e planejem ações de prevenção e resposta às queimadas.

O projeto é financiado pelo Google e a plataforma está disponível gratuitamente em versão beta. O reitor do Ifam, Jaime Cavalcante Alves, afirmou que a iniciativa busca aproximar a pesquisa científica dos problemas enfrentados na região.

Os dados poderão auxiliar governos estaduais e municipais no planejamento de medidas preventivas e na identificação de áreas que exigem atenção.

Pesquisadores

O IA-FogoBio foi desenvolvido com técnicas de aprendizagem de máquina (machine learning) e aprendizagem profunda (deep learning). A equipe reúne pesquisadores do Ifam e do Censipam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia), além de estudantes de engenharia e do ensino médio. O projeto funciona no Polo de Inovação do instituto, com gestão financeira da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do Ifam.

A iniciativa foi selecionada em um edital do Instituto Clima e Sociedade (iCS), que recebeu 396 propostas de todo o país. Desse total, 20 projetos avançaram para uma etapa de apresentação em Brasília, e oito receberam financiamento, entre eles o do instituto amazonense.

A versão final da plataforma está prevista para ser lançada em aproximadamente seis meses. Até lá, a versão beta pode ser acessada gratuitamente pelo público. Acesse: IA-FogoBio.

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