O Manaus segue fortalecendo seu elenco para a temporada 2027 e anuncia a contratação do goleiro Rodrigo Antunes Miranda, conhecido como Digão, de 28 anos. O experiente arqueiro chega ao Gavião Real após uma passagem pelo Porto Velho-RO, onde construiu uma trajetória de destaque no futebol de Rondônia.
Com experiência em diferentes cenários do futebol nacional, Digão também acumula passagens por clubes tradicionais, como Botafogo-RJ, Flamengo-RJ e Ponte Preta-SP, além de ter defendido a Jataiense-GO e outras equipes ao longo da carreira.
Em suas primeiras palavras como jogador do Gavião Real, Digão destacou a satisfação de receber a oportunidade e a motivação para encarar o novo desafio.
Com o anúncio, chega a 19 o número de atletas já anunciados pelo Gavião Real. São eles: os goleiros Wendel, Guilherme e Digão; os zagueiros Ruan Santana e David Cruz; o lateral-esquerdo Henrique; o lateral-direito Marcos Sérgio; os volantes Wallace, João Neto, Luiz Gabriel e Bruno Bietkoski; o meia Daniel; e os atacantes Pedro, Samuel, Railan, Anderson, Xandy, Luan Souza e Wander Silva.
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