Dois trabalhadores morreram e outros dois ficaram feridos após serem atingidos por uma descarga elétrica durante um serviço em um terreno próximo a uma usina termelétrica, em Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus). O acidente aconteceu na manhã de sábado (28), no bairro Alzenir Magalhães.

Segundo informações da Polícia Militar, os quatro trabalhadores realizavam uma sondagem do solo nos fundos da usina da empresa Aggreko quando a barra utilizada no serviço atingiu um fio de alta tensão. Com isso, todos foram atingidos pela descarga elétrica.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil municipal foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Dr. Melvino de Jesus.

Os trabalhadores que morreram foram identificados como Marcelo Xavier Pena Cordeiro, de 24 anos, e João Carlos Muraire Peres, de 26.

Entre os sobreviventes, Macildo da Silva e Silva recebeu atendimento médico e teve alta. Já Legilson Nunes da Silva, de 32 anos, permaneceu em observação. De acordo com a direção do hospital, ele apresentava quadro de saúde estável e não corria risco de morte.