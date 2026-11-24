WhatsApp começa a liberar figurinhas com somReuters/ReproduçãoUsuários do WhatsApp notaram nesta terça-feira (24) que figurinhas com som começaram a aparecer nas conversas do app de mensagens.A novidade ficou entre os assuntos mais comentados na rede social X durante a tarde de hoje (veja a repercussão abaixo).🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Ainda não se sabe se o recurso já está disponível para todos. O g1 procurou a Meta, dona do WhatsApp, e aguarda resposta.No celular, basta tocar no ícone de som no canto superior esquerdo da figurinha para ouvir o áudio. As figurinhas também aparecem no WhatsApp Web, onde o ícone fica no canto superior direito. Na lista de figurinhas salvas, um símbolo de onda sonora indica quais delas têm áudio.Agora no g1Também nesta terça, usuários notaram que é possível agendar mensagens no WhatsApp. Na semana passada, o g1 havia informado que a empresa estava liberando o recurso para alguns usuários no Brasil.O agendamento de mensagens está entre os recursos mais aguardados por quem usa o WhatsApp.A Meta, dona do WhatsApp, ainda não deu detalhes sobre o recurso. Também não se sabe quando todos os usuários poderão agendar mensagens.Figurinhas com áudio no WhatsAppReprodução/WhatsAppInitial plugin textInitial plugin textInitial plugin textInitial plugin textInitial plugin textInitial plugin textNvidia anuncia volta de Jensen Huang ao comando da empresaAntes de 17 de novembro, Brasil teve até abrigo contra ‘fim do mundo’ em 2012