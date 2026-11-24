WhatsApp começa a liberar figurinhas com som
Reuters/Reprodução
Usuários do WhatsApp notaram nesta terça-feira (24) que figurinhas com som começaram a aparecer nas conversas do app de mensagens.
A novidade ficou entre os assuntos mais comentados na rede social X durante a tarde de hoje (veja a repercussão abaixo).
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Ainda não se sabe se o recurso já está disponível para todos. O g1 procurou a Meta, dona do WhatsApp, e aguarda resposta.
No celular, basta tocar no ícone de som no canto superior esquerdo da figurinha para ouvir o áudio. As figurinhas também aparecem no WhatsApp Web, onde o ícone fica no canto superior direito. Na lista de figurinhas salvas, um símbolo de onda sonora indica quais delas têm áudio.
Agora no g1
Também nesta terça, usuários notaram que é possível agendar mensagens no WhatsApp. Na semana passada, o g1 havia informado que a empresa estava liberando o recurso para alguns usuários no Brasil.
O agendamento de mensagens está entre os recursos mais aguardados por quem usa o WhatsApp.
A Meta, dona do WhatsApp, ainda não deu detalhes sobre o recurso. Também não se sabe quando todos os usuários poderão agendar mensagens.
Figurinhas com áudio no WhatsApp
Reprodução/WhatsApp
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