Dois homens foram presos em uma propriedade da família real na Inglaterra. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24).
Segundo o relato, os agentes responsáveis pela prisão haviam recebido, na noite da segunda-feira, um alerta sobre ”atividade suspeita” no local.
Os dois suspeitos foram detidos na própria propriedade. Não há, nos trechos divulgados, informações sobre o nome dos presos, a propriedade específica envolvida ou o que teria motivado o alerta.
Fonte: Jovem Pan
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