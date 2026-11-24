Dois homens foram presos em uma propriedade da família real na Inglaterra. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24).

Segundo o relato, os agentes responsáveis pela prisão haviam recebido, na noite da segunda-feira, um alerta sobre ”atividade suspeita” no local.

Os dois suspeitos foram detidos na própria propriedade. Não há, nos trechos divulgados, informações sobre o nome dos presos, a propriedade específica envolvida ou o que teria motivado o alerta.

Fonte: Jovem Pan

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