O atacante Paulinho sofreu uma lesão na panturrilha no mês de outubro e segue como desfalque no Palmeiras. A informação é da Jovem Pan.
A lesão na panturrilha é o único detalhe confirmado sobre a situação do jogador até o momento. Não há previsão divulgada para o retorno do atacante aos gramados.
O portal Barcelos na Net segue acompanhando o caso e trará novas informações assim que forem divulgadas pela fonte.
Fonte: Jovem Pan
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