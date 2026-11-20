Balanço de 2026 destaca entrega de títulos definitivos e avanço de mais de 2,7 mil unidades habitacionais em construção no estado

‌A política habitacional do Amazonas avançou em 2026 com a entrega de títulos definitivos, soluções de moradia para famílias em situação de vulnerabilidade social e o andamento de obras na capital e no interior. Na gestão do governador Roberto Cidade, os destaques incluem a regularização de imóveis em diferentes bairros de Manaus e o atendimento às primeiras 200 famílias do Monte Horebe.

As ações integram o programa Amazonas Meu Lar, que também oferece subsídios para aquisição da casa própria e reúne mais de 2,7 mil unidades habitacionais em diferentes etapas de construção.

Segundo o governador Roberto Cidade, os investimentos representam o compromisso do Governo do Estado em garantir mais dignidade, segurança e oportunidades para as famílias amazonenses.

“Ter a casa própria é um sonho de muitas famílias, e o nosso trabalho é transformar esse sonho em realidade. Estamos avançando na entrega de títulos definitivos, na construção de novas moradias e na oferta de subsídios para quem precisa de apoio para conquistar seu primeiro imóvel. São ações que garantem segurança, dignidade e a tranquilidade de ter um lugar para chamar de seu”, destacou Cidade.

Entre as principais entregas em 2026, estão mais de 800 títulos definitivos concedidos pelo governador Roberto Cidade, em maio, aos moradores do Conjunto Cidadão XII, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. A regularização também contemplou moradores do Monte das Oliveiras, com mais 400 títulos, e de outros bairros e comunidades, com 500 documentos entregues.

A gestão também intensificou os mutirões de atualização cadastral e emissão gratuita de títulos definitivos. Iniciados em julho, os atendimentos ocorreram em escolas estaduais, facilitando o acesso da população aos serviços de regularização fundiária.

O diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Jivago Castro, destacou a continuidade dos atendimentos e a previsão de atualização cadastral de mais de 2 mil famílias até o fim do ano. “O governador Roberto Cidade tem focado nos registros de imóveis e vamos fazer a atualização cadastral de mais de duas mil famílias até o final deste ano. É um trabalho que, quase semanalmente, é feito em cada ponto da cidade para que possamos atualizar o cadastro e entregar esses títulos definitivos “, afirmou.

‌Soluções habitacionais

Outra entrega da gestão ocorreu neste mês de novembro, quando o governador Roberto Cidade realizou o pagamento das soluções habitacionais destinadas às primeiras 200 famílias do Monte Horebe, em Manaus. A medida integra o reassentamento das famílias que deixaram a área em 2020 e aguardavam uma solução definitiva de moradia.

Executada pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), a iniciativa contempla indenizações de R$ 50 mil, Bônus Moradia de R$ 60 mil e unidades habitacionais pelo Minha Casa, Minha Vida.

A seleção seguiu os critérios prioritários do Amazonas Meu Lar, com análise documental e acompanhamento social da Suhab. A previsão é concluir o pagamento das primeiras 200 soluções até dezembro de 2026, com outras 200 famílias previstas para a próxima etapa.

‌Ampliação do acesso à casa própria

A política habitacional também contempla o subsídio Entrada do Meu Lar, que já beneficiou mais de 2,9 mil famílias, com investimentos de R$ 98,8 milhões. O programa oferece apoio financeiro para complementar a entrada na compra do primeiro imóvel financiado com recursos do FGTS, por meio do Minha Casa, Minha Vida.

O benefício varia conforme a renda familiar: R$ 35 mil para famílias com renda mensal de até R$ 2.850; R$ 30 mil para aquelas com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700; e R$ 20 mil para famílias com renda de R$ 4.700,01 a R$ 8 mil.

Entre as beneficiadas está a assistente jurídica Cláudia Silva, mãe de quatro filhos, que conseguiu adquirir seu apartamento com o apoio de um subsídio de R$ 35 mil. Para ela, o incentivo financeiro foi decisivo para tornar possível a conquista da casa própria.

“A gente tem essa questão de ter a nossa casa como um sonho meio distante, mas com a ajuda desse do subsídio do governo esse sonho não se tornou tão distante, se tornou mais acessível”, relatou Cláudia.

Obras habitacionais avançam em 2026

Além das entregas, o Governo do Amazonas avançou ao longo do ano na construção de mais de 2,7 mil unidades habitacionais, por meio de parcerias com o Governo Federal e de programas estaduais de urbanização e reassentamento. Os empreendimentos são destinados a famílias selecionadas conforme os critérios sociais dos programas habitacionais.

Em Manaus, duas obras estão próximas da conclusão, prevista para dezembro de 2026: o residencial do Novo Aleixo, com 48 apartamentos e 95% de execução, e o de Petrópolis, com 32 unidades e 94% de execução.

Outros empreendimentos em andamento incluem os residenciais da Compensa, com 256 apartamentos e 32% de execução; do Tarumã, com 176 unidades e 47,3%; e do Alvorada, com 64 moradias e 12,5%. Na Região Metropolitana e no interior, as obras contemplam Iranduba, com 144 unidades e 13,12% de execução, e Tefé, com 400 moradias e 3% de execução.

Também estão em construção 520 unidades no Residencial Cachoeira Grande, 32 no São Pedro, 96 no Ipiranga, 288 nos residenciais Sharp 1 e 2, vinculados ao Prosamin+, e 248 pelo Programa de Saneamento Integrado de Parintins (Prosai).

Paralelamente às obras, a Suhab realiza fiscalização, acompanhamento e entrevistas socioeconômicas com as famílias que poderão ser beneficiadas.

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