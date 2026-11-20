Como harmonizar os diferentes tipos de vinho com comidaA produção mundial de vinho deve cair em 2026 e se aproximar do menor nível dos últimos 65 anos, segundo estimativa divulgada na quarta-feira (18) pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).O principal motivo, mais uma vez, é o clima: secas e ondas de calor prejudicaram as colheitas de uva em grandes países produtores, como França e Itália, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1De acordo com a OIV, o mundo deve produzir cerca de 22,5 bilhões de litros de vinho neste ano. O volume é ligeiramente inferior aos 22,7 bilhões de litros registrados em 2025 e está 7% abaixo da média dos últimos cinco anos.Para se ter uma ideia, em 2024, o mundo produziu 22,58 bilhões de litros, o menor volume desde 1961. Isso significa que a produção de 2026 pode ficar até abaixo daquele patamar.Onde a produção caiuA Europa, responsável pela maior parte da produção mundial de vinho, deve registrar um volume 6% abaixo da média dos últimos cinco anos.França e Itália foram os países mais afetados pela seca e pelas ondas de calor. Na Península Ibérica, Espanha e Portugal também enfrentaram problemas climáticos, embora menos intensos do que em 2025.Nos Estados Unidos, a produção também deve ficar abaixo da média recente.No Hemisfério Sul, a produção deve ficar 3% abaixo da média dos últimos cinco anos, uma queda menos acentuada do que na Europa. Austrália, Argentina, Chile e Nova Zelândia registraram “colheitas modestas”, segundo a OIV.Brasil, Uruguai e África do Sul tiveram safras maiores, mas esse crescimento não foi suficiente para compensar as perdas dos demais produtores da região.Por que a produção está caindo?Segundo a OIV, dois fatores explicam a queda:Clima: secas e ondas de calor reduzem a produtividade das videiras, ou seja, a quantidade de uva produzida em cada área cultivada;Redução da área plantada: a superfície destinada ao cultivo de uvas vem diminuindo há anos em vários dos principais países produtores, como a França.“O aspecto mais marcante deste ano é, assim como nos três anos anteriores, o impacto dos fenômenos climáticos”, disse à AFP o diretor-geral da OIV, John Barker.“Vivemos quatro anos marcados por eventos climáticos, com repercussões diferentes de acordo com os países. A tendência geral parece indicar que as mudanças climáticas provocam uma maior volatilidade nos volumes de produção”, afirmou.Segundo Barker, essa instabilidade afeta tanto o Hemisfério Norte quanto o Sul.De onde vem o vinho