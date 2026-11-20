A Mega-Sena acumulou e o prêmio agora está estimado em R$ 45 milhões. O sorteio teve os seguintes números: 10 – 21 – 24 – 28 – 34 – 44.

Como não houve acertador das seis dezenas, o valor acumulado para o próximo concurso chega a R$ 45 milhões.

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