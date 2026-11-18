O Miami Heat vai celebrar o lançamento de GTA VI com uma homenagem especial. O time usará uniformes desenhados com as cores da cidade fictícia inspirada em Miami, cenário do jogo.
Além dos uniformes especiais, a quadra do time também será decorada para celebrar o jogo, segundo informações divulgadas pela Jovem Pan.
A iniciativa aproveita a conexão entre a franquia de games e a cidade de Miami, que serve de inspiração para a Vice City do universo de GTA.
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