Montadora alerta que contestação judicial da Abeeólica gera insegurança regulatória e pode comprometer investimentos industriais voltados ao armazenamento de energia na Zona Franca.

A multinacional BYD condicionou a instalação de uma nova fábrica de baterias estacionárias e sistemas de armazenamento de energia em Manaus à realização e à segurança jurídica de um leilão específico do setor elétrico nacional. A companhia avalia que o movimento da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica) contra regras do certame cria um ambiente de incerteza que coloca em risco o cronograma de aportes industriais na Zona Franca de Manaus (ZFM).

O projeto da montadora chinesa prevê ampliar a produção local no Polo Industrial de Manaus (PIM) — onde a empresa já opera uma unidade de montagem de baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) voltadas a ônibus elétricos e sistemas fotovoltaicos — para atender à demanda de grandes sistemas de armazenamento em rede (BESS, na sigla em inglês). A viabilidade econômica da nova planta, no entanto, depende diretamente da contratação de capacidade via leilão conduzido pelo governo federal e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O impasse com a Abeeólica

O ponto de atrito envolve questionamentos levantados pela Abeeólica sobre os critérios técnicos, os custos de encargo e a modelagem de participação de sistemas de armazenamento nos leilões de reserva de capacidade. Enquanto o setor eólico busca evitar que novos encargos recaiam sobre os geradores ou distorçam a competitividade das fontes renováveis tradicionais, fabricantes de baterias argumentam que a tecnologia de armazenamento é indispensável para dar estabilidade ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e reduzir cortes obrigatórios de geração (curtailment).

Na avaliação da BYD, a judicialização ou o adiamento das regras do leilão trava decisões de longo prazo da cadeia produtiva e desestimula a nacionalização de componentes tecnológicos no Amazonas.

Impacto para o Polo Industrial de Manaus

Para o modelo Zona Franca de Manaus, a atração de fábricas ligadas à transição energética representa uma frente estratégica de diversificação industrial e geração de empregos qualificados. Projetos voltados a baterias e eletromobilidade contam com incentivos fiscais previstos no Processo Produtivo Básico (PPB), mas exigem escala de demanda interna garantida por contratos regulados para justificar o investimento em maquinário e transferência de tecnologia.

Panorama do impasse

O que a BYD quer: Segurança regulatória e confirmação das regras do leilão de armazenamento de energia para tirar do papel a nova planta fabril em Manaus.

Segurança regulatória e confirmação das regras do leilão de armazenamento de energia para tirar do papel a nova planta fabril em Manaus. O que diz o setor eólico: A Abeeólica contesta pontos da modelagem do certame por entender que o formato proposto pode gerar custos adicionais ao setor elétrico.

A Abeeólica contesta pontos da modelagem do certame por entender que o formato proposto pode gerar custos adicionais ao setor elétrico. O que está em jogo: Novos investimentos industriais, transferência tecnológica e geração de postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus (PIM).

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